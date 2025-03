Rincari record per uova di Pasqua e colombe, "colpa" di cacao e burro

Il caro-prezzi non risparmia nemmeno la Pasqua. L'aumento delle quotazioni del cacao e la crisi del burro spingono infatti al rialzo i listini dei dolci tipici della festa, dalle uova di cioccolato alle tradizionali colombe. Il quadro emerge da una indagine condotta dal Codacons sulle marche più note vendute nelle catene della grande distribuzione. Quest'anno, chi si accinge ad acquistare uova e colombe dovrà mettere in conto una spesa sensibilmente più elevata rispetto a quella del 2024, spiega l'associazione. Vediamo i dettagli.

