Prezzi auto, rincari per dazi fino a 3mila euro nel 2025: i dati

Introduzione

Secondo un’analisi di Federcarrozzieri, la stretta varata dal presidente americano Donald Trump sulle merci di Messico, Canada e Cina rischia di avere un impatto negativo sulle case automobilistiche di tutto il mondo. Con l’entrata in vigore dei dazi, prima annunciati e subito sospesi per Messico e Canada per un periodo di 30 giorni, l’associazione di categoria intravede un “effetto domino” che potrebbe travolgere l’intera filiera dell'automotive, dalla fabbricazione alla componentistica. Immediate sarebbero inoltre le ripercussioni dirette sul costo finale delle vetture commercializzate in Italia