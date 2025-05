Fisco, come cambia la riscossione dal discarico agli accertamenti

Come stabilito dal decreto ministeriale del viceministro dell’Economia del 27 dicembre scorso, la riforma stimola la dilazione dei pagamenti con l’agente della riscossione. Per debiti di entità complessiva non superiore a 120mila euro, il contribuente può optare per una rateizzazione fino a 84 quote mensili, previa dichiarazione non documentata di trovarsi in una situazione di “sofferenza”