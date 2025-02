Trump: "Proverò a comprare Gaza. Dazi al 25% su acciaio e alluminio"

Donald Trump ha detto di essere impegnato ad acquistare e controllare Gaza , ma potrebbe concedere alcune aree ad altri Paesi del Medio Oriente così da aiutare nella ricostruzione. Il presidente degli Stati Uniti, riferisce Bloomberg, lo ha annunciato a bordo dell'Air Force One ai giornalisti al seguito, aggiungendo che gli ostaggi rilasciati da Hamas sembravano dei sopravvissuti dell'Olocausto. Trump ha anche detto che oggi annuncerà " dazi del 25% sull'acciaio e l'alluminio" e tariffe reciproche martedì o mercoledì che entreranno in vigore quasi subito.

L'Unione europea "risponderà" ai nuovi dazi annunciati da Trump, come ha fatto durante il primo mandato del presidente americano: lo ha detto il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot. "Non c'è alcuna esitazione quando si tratta di difendere i nostri interessi", ha affermato il ministro su TF1, aggiungendo che la Commissione europea ha il mandato di agire in questa direzione.

"Canada farà molto meglio come Stato Usa"

Il presidente degli Stati Uniti poi, parlando alla Fox nel pre-game del Super Bowl, ha detto che il Canada farà molto meglio come 51esimo Stato degli Usa. "Perdiamo 200 miliardi di dollari in sussidi al Canada - ha aggiunto - Sarebbe fantastico se il Canada si unisse senza la linea artificiale", ha specificato riferendosi alla linea del confine. Il presidente si è quindi lamentato che Ottawa non spende abbastanza in campo militare perché presume che gli Stati Uniti lo difenderanno.