Dazi Trump, cosa significherebbero per l’Europa (e forse l’Italia)?

Introduzione

Nei giorni scorsi - parlando con i reporter nello Studio Ovale - il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, alla domanda se intende imporre dazi sui prodotti dell'Unione europea dopo quelli su Messico, Canada e Cina, ha risposto: "Volete la risposta vera o quella politica? Certo che lo farò, l'Europa ci ha trattati malissimo".

"L'Ue resterà fedele ai suoi principi e, se necessario, sarà pronta a difendere i propri interessi legittimi", ha replicato un portavoce della Commissione europea, richiamando le posizioni espresse nei giorni scorsi dalla presidente Ursula von der Leyen e dal commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic, e sottolineando la fermezza dell'Europa di fronte a possibili misure protezionistiche.

È dal suo insediamento che l’inquilino della Casa Bianca mantiene la linea della minaccia di dazi sui beni di quei Paesi che non hanno un rapporto commerciale "equilibrato" con gli Usa. Il suo ministro del Tesoro, Scott Bessent, avrebbe in mente di imporre tariffe universali del 2,5% sulle importazioni, da far salire poi gradualmente ogni mese concedendo così tempo alle aziende di prepararsi e ai vari Paesi di negoziare con l'amministrazione. Ma per il tycoon non è abbastanza: le percentuali valutate dal presidente americano sono ben più alte - dal 10% al 25%, come quelle applicate rispettivamente a Cina e a Messico e Canada - e non sarebbero graduali.