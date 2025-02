Usa, scattano i dazi su Canada, Messico e Cina. Cosa succede ora

Introduzione

Da oggi, 1° febbraio, sono in vigore i dazi americani del 25% su alcune merci provenienti da Canada e Messico e del 10% su quelle in arrivo dalla Cina. Ad annunciarlo è stata ieri Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, che ha quindi smentito le indiscrezioni che volevano l'imposizione delle tariffe dall'1 marzo. Ma cosa succede ora? Ecco lo scenario che si prospetta (anche per l’Unione europea e i Brics).