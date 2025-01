Trudeau lascia il Canada "zoppo" al confronto con Trump

Le dimissioni del leader più longevo in carica nei Paesi del G7 avviano il Canada verso una nuova guida per la prima volta dal 2015. La decisione era inevitabile dopo la lunga crisi che ha logorato il governo. Ora preoccupano gli ammonimenti sui dazi e le politiche del tycoon, che ha etichettato il presidente uscente come il governatore del "51esimo Stato Usa"