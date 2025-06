Sold out a cinque mesi dall’inizio del Festival, 293.000 persone da tutto il mondo, tre headliner, 311 concerti delle più diverse realtà musicali internazionali. Ma anche Gaza e la libertà di espressione mai stata messa in discussione: il Primavera Sound Festival si conferma il punto di riferimento per la musica dal vivo in Europa. Gli organizzatori non hanno dubbi: “È stata un’edizione da record, ma stiamo già lavorando alla prossima, che sarà dal 4 al 6 giugno 2026". Il racconto dell’inviata a Barcellona