Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
TV Show

Alessandro Borghese: "Non c'è mai una fine, è sempre un nuovo inizio"

Barbara Ferrara

Barbara Ferrara

Con lo stesso entusiasmo di sempre, lo chef più rock del piccolo schermo, è pronto a ripartire per un nuovo viaggio (domenica 21 dicembre su Sky e in streaming su NOW): "C'è sempre qualcosa da scoprire e portarsi a casa, un luogo, un piatto, una ricetta, una storia. Non c'è mai una fine, è sempre un nuovo inizio. E poi, da undici anni, siamo una famiglia affiatata"

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ