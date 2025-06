Riccardo Muti: “Cantare è proprio di chi ama, ho fiducia in Leone XIV”

Il Maestro ha riunito a Ravenna più di tremila coristi provenienti da tutta Italia per l’evento che riprende il titolo dal detto di Sant’Agostino “Cantare amantis est”. Una due giorni di lezioni per cantare tutti insieme pagine di Verdi. “Il canto è la parola che si alza e vola ed è quindi foriera di spiritualità” sottolinea a Sky TG24. E ancora: “L’Italia è una terra di musica e spero che in futuro ci sia un’attenzione sempre maggiore da parte di chi ha in mano le redini del nostro Paese”