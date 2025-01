Migranti, Trump firma legge per detenzione irregolari a Guantanamo

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha annunciato la firma di un ordine esecutivo che farà della prigione di Guantanamo un posto dove verranno detenuti i migranti illegali. Nel carcere di massima sicurezza di Guantanamo, all'interno della base navale americana a Cuba, per anni sono stati rinchiusi i prigionieri legati al terrorismo contro gli Stati Uniti.

Guantanamo: centro detenzione migranti da oltre 30 mila letti

Donald Trump annuncia che "i criminali illegali stranieri" arrestati nelle retate lanciate dalla sua amministrazione saranno portati a Guantanamo, il centro di prigionia creato dagli Usa nella base navale a Cuba durante la guerra al terrorismo. Parlando alla Casa Bianca ha detto che "firmerà un ordine esecutivo per dare ordini al dipartimento di Difesa e per la Sicurezza Interna per iniziare a preparare un centro di detenzione migranti da 30mila letti a Guantanamo".