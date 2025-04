Amnesty, 1500 esecuzioni nel 2024 nel mondo: record in 10 anni

Secondo il rapporto annuale sulla pena di morte di Amnesty International, il 2024 ha segnato un picco decennale di ben 1.518 esecuzioni documentate in 15 Paesi , per il 40% comminate non per omicidio ma per reati legati alla droga. Il 91% condanne nel Medio Oriente, il 25% in Usa ascolta articolo

Il 2024 ha segnato un record negativo nell'uso della pena di morte nel mondo negli ultimi 10 anni, con ben 1.518 esecuzioni documentate in 15 Paesi, il 91 delle quali in Paesi del Medio Oriente, con in testa Iran, Iraq e Arabia Saudita. Un numero simile non si vedeva dal 2015, quando si toccò il record di 1.634 uccisioni di stato documentate. La pena di morte viene inoltre usata sempre più come strumento di repressione contro manifestanti e gruppi etnici: lo scrive Amnesty International nel suo annuale Rapporto sulla pena di morte.

91% d condanne in Medio Oriente, l'incognita Cina Numeri, questi, al netto della Cina, della Corea del Nord e del Vietnam, dove le cifre non vengono diffuse ma dove è noto che alla pena di morte si ricorre in modo massiccio, anche per reati minori, come quelli legati alla droga, con migliaia di esecuzioni. Ma fra quelle accertate, il 91% appartiene a Paesi del Medio Oriente, in particolare a Iran, Iraq e Arabia Saudita, che hanno conosciuto un aumento definito "vertiginoso". Quanto ai tre stati mediorientali, nel loro insieme hanno registrato 1.380 esecuzioni. Baghdad ne ha quasi quadruplicato il numero da 16 a 63, Riad ha raddoppiato il suo totale annuo da 172 a 345, mentre Teheran ha messo a morte 119 persone in più rispetto al 2023, da 853 a 972, totalizzando il 64% di tutte le esecuzioni note. In alcuni stati del Medio Oriente la pena di morte è stata usata per mettere a tacere difensori dei diritti umani, dissidenti, manifestanti, oppositori politici e minoranze etniche.

Negli Usa 25 pene di morte nel 2024 Quanto agli Stati Uniti dove le esecuzioni sono in costante aumento dalla fine della pandemia da Covid-19, sono state messe a morte 25 persone contro le 24 del 2023 e il presidente Donald Trump, ricorda Amnesty, invoca la pena di morte nei confronti di "stupratori violenti, assassini e mostri". Il rapporto include un capitolo sulla pena di morte come strumento di repressione, dove si osserva che "diversi leader politici hanno strumentalizzato la pena di morte con il falso pretesto di migliorare la sicurezza pubblica o per seminare paura tra la popolazione". Approfondimento Usa, ministra della Giustizia chiede pena di morte per Luigi Mangione