Dazi Usa-Italia, Trump: “Vedremo, Meloni mi piace”. Le conseguenze

Introduzione

Il neo-presidente americano, in risposta alla domanda di un giornalista prima di partire per il North Carolina, ha confermato i buoni rapporti con la premier italiana, unica leader Ue ricevuta nella residenza di Mar-a-Lago durante la fase di transizione e invitata all’Inauguration Day. “Vediamo cosa succede”, ha detto il tycoon lasciando uno spiraglio circa la possibilità di esenzioni per le esportazioni italiane che – come per il resto dell’Unione – si troverebbero danneggiate dall'imposizione di tariffe all'arrivo negli Usa.