Il presidente statunitense Donald Trump è intervenuto in videocollegamento al World Economic Forum di Davos. Durante il suo discorso, il tycoon ha dichiarato che “l'Europa dovrà pagare dei dazi”, soldi che secondo Trump “serviranno ad abbassare il debito pubblico”. “L'Ue ci tratta in un modo che non ci piace. Ci impongono delle tasse, i nostri aerei non possono atterrare in Europa e in Cina, non possiamo vendere i nostri prodotti in Europa. Vogliono soldi dalle nostre società come Apple e Google”, ha rimarcato il presidente Usa. Nel suo intervento a Davos, Trump ha poi ribadito la sua intenzione di “chiedere a tutte le nazioni della Nato di aumentare la spesa della Difesa al 5% del Pil, che è quello che sarebbe dovuto succedere anni fa”. Inoltre, il tycoon ha annunciato che “abbasseremo le tasse dal 21% al 15% per chi produrrà negli Stati Uniti, le tasse più basse fra tutte le principali economie mondiali". E per quanto riguarda il conflitto in Ucraina, il presidente statunitense ha precisato che “auspicabilmente la Cina può aiutare a fermare la guerra tra Russia e Ucraina”.