"Accanto al dolore per la morte di Papa Francesco avverto come ho detto stamani un senso di vuoto, un senso della privazione di un punto di riferimento cui guardavo, ha conquistato il mondo sin dal primo momento già con la scelta del nome gesuita, figlio della spiritualità di sant'Ignazio si è richiamato a San Francesco sottolineando la ricchezza dei carismi che nella Chiesa si integrano come non ricordare 'Laudato Si' sull'equità dell'uso delle risorse naturali, o fratelli tutti sulla unicità della famiglia umana, la sua costante attenzione alle periferie del mondo, ai poveri ai più deboli ai migranti, certamente anche ricordando i suoi avi emigrati dal Piemonte in Argentina o la sua preghiera da solo in piazza San Pietro nei giorni del Covid" Con queste parole Sergio Mattarella ha ricordato Papa Bergoglio in un lungo video pubblicato sul sito del Quirinale

"Su tutto si impone un pensiero, quel che" Papa Francesco "ha deciso di fare ieri, nel giorno di Pasqua con la benedizione al mondo e il giro in piazza tra i fedeli, con il suo ultimo richiamo al principio di umanità come criterio di condotta per ciascuno: oggi appare come un saluto alla Chiesa e alle donne e gli uomini di tutto il mondo", ha poi affermato il presidente della Repubblica. "La risposta a questo saluto da parte di tutti nel mondo - ha detto il Capo dello Stato - non deve limitarsi al ricordo e alla riconoscenza ma deve tradursi in responsabilità per fare proprie nei comportamenti quotidiani le indicazioni dei suoi insegnamenti"