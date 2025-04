Raniero Mancinelli, titolare della sartoria romana Mancinelli che, da decenni, opera nel settore ecclesiastico, ricorda Papa Francesco come una persona estremamente umile e lontana dallo sfarzo. “Ha avuto un atteggiamento un po' diverso rispetto agli pontefici, perché lui era molto semplice nella scelta delle cose, gli piacevano le cose economiche, senza che fossero troppo vistose”, racconta in un’intervista ad Ansa, rivivendo i momenti in cui Papa Francesco si recava in negozio. Mancinelli, poi, condivide anche alcuni aneddoti, come i momenti in cui il Pontefice si lamentava dei prezzi troppo elevati, oppure, di quando, poco prima di essere eletto all’ultimo Conclave, chiese una fascia da cardinale.