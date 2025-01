Meloni lunedì sarà a Washington per l'insediamento di Trump

Ora è ufficiale. Giorgia Meloni lunedì sarà a Washington per la cerimonia di insediamento del presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump ( il programma ). La conferma arriva con una nota di Palazzo Chigi, anche se i segnali sul viaggio negli Usa della presidente del Consiglio c’erano già tutti. E non sarà l’unico impegno all’estero per Meloni, che era già stata negli Stati Uniti ai primi di gennaio per incontrare Trump nella sua residenza di Mar-a-Lago.

Un'agenda fitta per la premier

Sarà infatti una seconda metà di gennaio ricca di impegni internazionali per la presidente del Consiglio. Dopo il viaggio negli Stati Uniti per il giuramento di Trump, venerdì 24 gennaio in agenda l'incontro a Palazzo Chigi (alle 15:15) con il Commissario europeo per il Mediterraneo, Dubravka Šuica. La premier sarà poi domenica 26 gennaio a Riad e Gedda, in visita ufficiale in Arabia Saudita, e lunedì 27 a Manama, in Bahrein, sempre in visita ufficiale. Martedì 28 gennaio Meloni parteciperà al Quirinale (ore 11.00) alla celebrazione del "Giorno della Memoria" mentre il 31 gennaio sarà a Belgrado per il vertice intergovernativo italo-serbo. Infine lunedì 3 febbraio la premier parteciperà al Consiglio europeo informale previsto a Donceel, in Belgio (Château de Limont, ore 11.00).