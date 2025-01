Insediamento Trump, dove e quando vederlo in TV: speciale di Sky TG24

L’approfondimento, condotto e curato da Liliana Faccioli Pintozzi, in diretta lunedì 20 gennaio dalle 17.00, sarà arricchito da collegamenti con gli inviati Federico Leoni e Cristiana Mancini da Washington e Jacopo Arbarello da Kiev, per documentare una nuova giornata storica per la politica americana e seguire le reazioni internazionali

L’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca come 47° presidente americano su Sky TG24 con lo speciale ‘INAUGURATION DAY’. L’approfondimento, condotto e curato da Liliana Faccioli Pintozzi, in diretta lunedì 20 gennaio dalle 17.00, sarà arricchito da collegamenti con gli inviati Federico Leoni e Cristiana Mancini da Washington e Jacopo Arbarello da Kiev, per documentare una nuova giornata storica per la politica americana e seguire le reazioni internazionali. Fra gli ospiti in studio, oltre al direttore del canale all news Giuseppe De Bellis, ci saranno: Paolo Magri, Chair del Comitato Scientifico dell'ISPI; Marco Bardazzi, giornalista e scrittore; Valbona Zeneli dell'Atlantic Council e Mario Del Pero, professore di Storia Internazionale a SciencesPo.