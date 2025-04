Dazi, vertice di governo: “Guerra commerciale non avvantaggia nessuno”

La riunione convocata dalla premier a Palazzo Chigi è durata circa un’ora e mezza. Alla task force hanno partecipato i due vicepremier, Salvini e Tajani, e i ministri Giorgetti, Urso, Lollobrigida e Foti. È stato ribadito che “una guerra commerciale non avvantaggia nessuno”. Inoltre, in vista della riunione di martedì con le categorie produttive, sono state analizzate delle proposte per sostenere i settori più a rischio

È durato circa un’ora e mezza il vertice di governo sui dazi convocato dalla premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Alla task force hanno partecipato i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il ministro delle Imprese e made in Italy Adolfo Urso, il ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, il ministro degli Affari europei e del Pnrr Tommaso Foti, oltre al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Durante l’incontro è stato ribadito che “una guerra commerciale non avvantaggia nessuno”. Inoltre, in vista della riunione di martedì con le categorie produttive, sono state analizzate delle proposte per sostenere i settori più a rischio (DAZI, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).