Insediamento Trump, da Michelle Obama a Xi Jinping: chi non ci sarà

L’ex First Lady ha comunicato che il 20 gennaio non sarà in Campidoglio accanto al marito Barack Obama, una scelta che secondo molti è legata alla sua antipatia nei confronti del tycoon. La Cina sarà rappresentata dal vicepresidente Han Zheng, mentre all’ex capo di Stato brasiliano Jair Bolsonaro è stato requisito il passaporto nell’ambito di un’indagine. C’è poi anche chi non ha ricevuto alcun invito, come la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen