Insediamento di Trump, cosa sapere sul giuramento a Washington

Tra pochi giorni il tycoon tornerà ufficialmente alla Casa Bianca per la sua seconda avventura da presidente degli Stati Uniti. Gli eventi si snoderanno per quattro giorni, in una capitale blindata. Previsti un ricevimento, uno spettacolo pirotecnico, un comizio e tre balli inaugurali. Ecco cosa sapere, dalla cerimonia sugli scalini del Campidoglio fino alle esibizioni canore e alla parata

Il 20 gennaio ci sarà il passaggio di consegne tra Joe Biden e Donald Trump, che giurerà come 47° presidente degli Stati Uniti e tornerà alla Casa Bianca per un secondo mandato non consecutivo (sarà il secondo presidente americano a farlo, dopo Grover Cleveland, in carica a fine Ottocento). Gli eventi si snoderanno per quattro giorni, in una Washington blindata, dove il 18 gennaio è prevista anche una marcia di protesta del gruppo che otto anni fa aveva organizzato la marcia delle donne contro il tycoon. Ecco cosa sapere su giuramento, parata ed eventi collegati.

Il programma di sabato e domenica Per la giornata di sabato 18 gennaio sono previsti un ricevimento del presidente eletto e uno spettacolo di fuochi d'artificio al Trump National Golf Club in Virginia, oltre a un ricevimento dei membri del futuro governo e una cena del vicepresidente JD Vance. Il giorno dopo, domenica 19, ci sarà una cerimonia per la deposizione di corone di fiori alla Tomba del Milite Ignoto nel Cimitero Nazionale di Arlington, mentre in serata sono in programma il "Victory Rally" Maga di Trump alla Capital One Arena di Washington e una cena a lume di candela.

I giuramenti di Trump e JD Vance Il giorno dell'insediamento, lunedì 20 gennaio, inizierà con una funzione religiosa alla chiesa di St. John, seguita da un tè alla Casa Bianca offerto dai Biden ai Trump. Il giuramento, come vuole la tradizione, si terrà di fronte al Campidoglio, a Washington DC, a mezzogiorno ora locale (le ore 18 in Italia): il primo a prestare giuramento sarà il vicepresidente JD Vance, seguito da Donald Trump. Durante l'atto, chi giura deve alzare la mano destra e posare la sinistra su una Bibbia, tenuta solitamente dalla moglie del presidente entrante. Le parole che pronuncerà il nuovo presidente saranno: "Giuro (o affermo) solennemente che eserciterò fedelmente la carica di presidente degli Stati Uniti e che, al meglio delle mie capacità, preserverò, proteggerò e difenderò la Costituzione degli Stati Uniti". A seguire il presidente pronuncerà il suo primo discorso, la cui durata è solitamente variabile: nel 2017 Donald Trump pronunciò un discorso di 17 minuti, mentre nel 2021 quello di Joe Biden durò 21 minuti. I leader presenti Alla cerimonia sarà sicuramente presente il presidente uscente Biden che, in un editoriale uscito sul Washington Post a inizio gennaio, si è dichiarato "determinato a fare tutto il possibile per rispettare il pacifico trasferimento del potere e ripristinare le tradizioni americane". Infatti, è solitamente consuetudine per tutti i presidenti partecipare alla cerimonia di insediamento del proprio successore, a cui ha fatto eccezione unicamente Trump nel 2021. Sarà questo l'addio ufficiale del presidente Biden e della vicepresidente Harris. Il prossimo inquilino della Casa Bianca ha invitato diversi leader mondiali alla cerimonia, come il presidente cinese Xi Jinping, il presidente argentino Javier Milei e la premier italiana Giorgia Meloni. Nigel Farage, leader di Reform Uk e grande amico del tycoon, ha già dichiarato che sarà presente alla cerimonia.

Chi canterà? Nel 2017 Trump fece molta fatica a ottenere qualche sì da parte delle star per la cerimonia di insediamento, che prevede anche l'esecuzione dell'inno nazionale The Star-Spangled Banner sui gradini del Campidoglio. Alcune star e gruppi presenti nel 2017, come Tabernacle Choir at Temple Square, 3 Doors Down, Ravidrums e i The Piano Guys, saranno presenti anche stavolta, mentre saranno assenti la cantante ed ex concorrente di America's Got Talent Jackie Evancho, che cantò l'inno nazionale ma poi criticò il presidente per i diritti negati alle persone transgender, e il cantante irlandese Toby Keith, morto a causa di un tumore lo scorso febbraio.

La parata e gli eventi Il tycoon si dirigerà poi alla President's Room accanto al Senato, dove è tradizione firmare le nomination della futura squadra di governo. Dopo la cerimonia della firma, ci sarà un pranzo inaugurale offerto dal "Joint congressional committee on inaugural ceremonies" (dove solitamente si omaggiano gli Stati di presidente e vicepresidente con i piatti tipici, ndr). Trump darà poi il via alla parata presidenziale, con le truppe passate in rassegna. Si passerà nelle principali vie del potere americano, come Constitution Avenue, Indipendence Avenue e soprattutto Pennsylvania Avenue, la via che porta alla Casa Bianca. Per chi si trovasse a Washington e non avesse i biglietti: è possibile radunarsi lungo Pennsylvania Avenue per vedere il corteo presidenziale che si dirige dal Campidoglio alla Casa Bianca. I balli Il neo presidente parteciperà quindi a tre balli inaugurali, il "Commander in Chief Ball", il "Liberty Inaugural Ball" e lo "Starlight Ball", e si prevede che parlerà a tutti e tre. Infine il giorno dopo, martedì 21 gennaio, le attività inaugurali si concluderanno in mattinata con il National Prayer Service.