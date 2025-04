Brasile, Bolsonaro ricoverato d'urgenza per forti dolori addominali

L’ex presidente del Brasile ha accusato un malore mentre si trovava nella città di Santa Cruz, nello stato brasiliano di Rio Grande do Norte, dove si trovava per partecipare a un evento politico itinerante del suo partito

Malore per l’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro, ricoverato d’urgenza dopo aver avvertito forti dolori addominali. Il leader di estrema destra è stato portato in un ospedale della città di Santa Cruz, nello stato brasiliano di Rio Grande do Norte nel nordest del Paese dove Bolsonaro si trovava per partecipare a un evento politico itinerante. La Rota 22, manifestazione organizzata dal Partito liberale, prevede workshop e seminari in tutto il Paese. Bolsonaro avrebbe dovuto visitare tre città oggi, programma poi annullato a causa del malore.