Un grosso spavento ma nessuna aggressione riuscita invece per l’ex presidente degli Usa Donald Trump. Il 5 novembre 2016, durante la campagna elettorale per le presidenziali, il tycoon si trovava Reno per un comizio quando "improvvisamente in individuo non identificato di fronte al palco ha gridato 'gun' (pistola) - ha spiegato il Secret Service - e alcuni agenti immediatamente lo hanno catturato”. Trump era stato trascinato via dal palco, per ricomparire poco dopo e proseguire il suo discorso