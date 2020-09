18/24 ©Ansa

I PROCESSI. Sono oltre 30 i procedimenti giudiziari a carico di Berlusconi. Alcuni sono ancora in corso, altri si sono conclusi. Solo in un caso è stato condannato in via definitiva: l'1 agosto 2013 la Cassazione ha confermato i 4 anni (di cui 3 condonati per indulto) per frode fiscale nel processo Mediaset. Ha scontato la pena con i servizi sociali per un anno in una casa di riposo

Processo Mediaset, audio giudice Cassazione: “Sentenza su Berlusconi fu guidata dall’alto”