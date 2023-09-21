Silvio Berlusconi, 90 anni dalla nascita: dal Milan ai processi, la storia dell'ex premier
L'ex presidente del Consiglio è morto il 12 giugno 2023. Premier per quattro volte, parlamentare in sette legislature, imprenditore, patron del Monza dopo l'epopea rossonera, era nato il 29 settembre 1936. Da Forza Italia alla vita privata alle vicissitudini giudiziarie, ecco il racconto di uno dei protagonisti della storia recente italiana
- Silvio Berlusconi è stato uno dei protagonisti indiscussi della politica italiana, e non solo. Morto il 12 giugno 2023, all'ospedale San Raffele di Milano, il 29 settembre 2026 avrebbe compiuto 90 anni. Dalla carriera politica alle vicende giudiziarie, passando per la vita privata, la famiglia, lo sport, la tv, gli scandali: ecco la sua storia.
- Berlusconi è nato in una casa al numero 60 di via Volturno a Milano, davanti a una sede del Pci. Ha trascorso l’infanzia nel Basso Varesotto, prima a Saronno (le foto provengono da una mostra organizzata nel paese) e poi a Lomazzo. Primogenito di una famiglia della piccola borghesia milanese, aveva un fratello (Paolo) e una sorella (Maria Antonietta) deceduta nel 2009. Il padre Luigi lavorava alla Banca Rasini, la madre Rosa aveva lavorato come segretaria alla Pirelli prima di diventare casalinga.
- Dopo la maturità classica al liceo salesiano Sant'Ambrogio di Milano (foto del quinto ginnasio, anno 1951-1952), Berlusconi si era iscritto a Giurisprudenza alla Statale. Nel 1961 si era laureato con lode: il suo relatore era il professor Remo Franceschelli, la sua tesi in diritto commerciale s’intitolava “Il contratto di pubblicità per inserzione” (premiata anche dall’agenzia pubblicitaria Manzoni). Nel 1991 aveva ricevuto la laurea honoris causa in Ingegneria gestionale dall’Università della Calabria.
- Berlusconi è stato sposato due volte. Nel 1965 le nozze con Carla Elvira Lucia Dall'Oglio (foto in alto), da cui ha avuto due figli: Marina nel 1966 e Pier Silvio nel 1969. Negli anni '80 conosce al Teatro Manzoni di Milano l’attrice Veronica Lario: nel 1985 divorzia dalla prima moglie e ufficializza il rapporto con Veronica (foto in basso). Il secondo matrimonio arriva nel 1990, dopo la nascita di 3 figli: Barbara (1984), Eleonora (1986) e Luigi (1988). Nel 2012 arriva la separazione.
- Dal 2020 Silvio Berlusconi si lega alla deputata di Forza Italia, classe 1990, Marta Antonia Fascina. Entrambi, nel settembre dello stesso anno, sono risultati positivi al coronavirus e l'ex premier è stato anche ricoverato per una decina di giorni al San Raffaele per accertamenti.
- Prima di Marta Fascina, Berlusconi era fidanzato con Francesca Pascale, classe 1985, di Napoli. La relazione è stata resa ufficiale nel 2012, anche se già nel 2011 l’ex premier aveva rivelato di avere una compagna, e si è conclusa alla fine del 2019. Il 5 marzo 2020 una nota di Forza Italia comunica ufficialmente la rottura (nella foto del 2014, l'ex coppia è con i cani Dudù e Dudina).
- I cinque figli di Berlusconi gli hanno dato 14 nipoti (e un bisnipote). “Cinque figli e tanti nipoti fanno un patriarca. E io questo mi sento”, aveva detto l’ex premier in un’intervista a Chi.
- Dopo lavori saltuari come barista, fotografo, venditore di scope elettriche, cantante e intrattenitore sulle navi da crociera, Berlusconi muove i primi passi nell’edilizia. La sua prima società, fondata nel ’61, si chiama “Cantieri Riuniti Milanesi Srl”. Poi arrivano le altre società edilizie e, negli anni Settanta, uno dei progetti più importanti: il quartiere residenziale Milano Due a Segrate (foto del 1980).
- Dopo l’edilizia, Berlusconi allarga il suo giro d’affari alla comunicazione. Alla fine degli anni ’70 rileva Telemilano, che qualche anno dopo diventa Canale 5 (nella foto, è con Mike Bongiorno). Nel 1982 arriva Italia 1 e nel 1984 Rete 4. Fininvest, nata nel 1978, è la holding che coordina tutte le attività. Nel 1993 nasce la società di produzione multimediale Mediaset.
- Berlusconi, sin dagli anni Ottanta, ha investito anche nella stampa periodica. Il salto di qualità nel 1990, quando acquista la maggioranza azionaria di Mondadori (che nel 2015 ha acquisito Rcs Libri e nel 2016 Banzai Media), di Einaudi e di altre case editrici. Fa parte di Mediaset anche “Medusa Film”. Tra gli altri “acquisti” di Berlusconi anche Standa, gruppo venduto nel 1998. Fininvest è presente anche nel settore delle assicurazioni e della vendita di prodotti finanziari (foto del 1995).
- Appassionato di sport, Berlusconi ha comprato il Milan nel 1986. Prima presidente, poi presidente onorario, il club sotto la sua gestione ha vinto tra l’altro 8 scudetti e 5 Champions League (nella foto, quella del 2007), per un totale di 28 trofei ufficiali in 30 anni. Nell'aprile 2017 cede il club all'imprenditore cinese Li Yonghong.
- Più di un anno dopo la cessione del Milan, Berlusconi rileva il Monza. Con lui c'è anche Adriano Galliani, che viene nominato amministratore delegato del club brianzolo. Nella stagione 2021-2022 la squadra ottiene la prima storica promozione in Serie A della sua storia.
- Ma passiamo al capitolo della politica. Berlusconi nel 1994 fonda il partito di centrodestra Forza Italia, confluito nel 2008 ne Il Popolo della Libertà (annuncio arrivato dal predellino di un’auto in piazza San Babila a Milano) e poi rifondato nel 2013. Nel 1994 va in onda in tv la famosa dichiarazione che segna l’avvio della sua carriera politica (nella foto): "L'Italia è il Paese che amo..."
- Forza Italia, in corsa con la Lega al Nord e con l'Msi nel resto d’Italia, vince le elezioni del marzo 1994. Il Berlusconi I ha vita breve: a dicembre Bossi ritira il suo appoggio. Il Berlusconi II è del 2001 con la firma in diretta tv del “Contratto con gli italiani”. Nell’aprile del 2005 l’esecutivo è in crisi e dopo delle rapide dimissioni viene varato il Berlusconi III. Il Berlusconi IV dura dal 2008 al novembre 2011 (nella foto, i quattro giuramenti da premier).
- Berlusconi viene eletto in Parlamento per la prima volta alla Camera nel marzo 1994 e poi confermato nelle successive quattro legislature. Nel febbraio 2013, nella XVII legislatura, è eletto a Palazzo Madama: dopo la condanna definitiva nel processo Mediaset e l’interdizione dai pubblici uffici per 2 anni, Berlusconi decade da senatore a novembre (nella foto, la prima volta in aula da senatore).
- Berlusconi è stato padrone di casa a Napoli per il G7 del 1994, a Genova per il G8 del 2001 e a L’Aquila per quello del 2009 (nella foto, i tre vertici). Da luglio a dicembre 2003, in quanto capo del governo italiano, è stato presidente del Consiglio europeo.
- Nel marzo 2014 Berlusconi si autosospende dalla carica di Cavaliere del Lavoro. L’onorificenza gli era stata conferita nel 1977 dal presidente della Repubblica Giovanni Leone per la sua attività nel campo dell’edilizia. Il soprannome “il Cavaliere” gli era stato dato dal giornalista Gianni Brera.
- Sono oltre 30 i procedimenti giudiziari a carico di Berlusconi. Solo in un caso è stato condannato in via definitiva: l'1 agosto 2013 la Cassazione ha confermato i 4 anni (di cui 3 condonati per indulto) per frode fiscale nel processo Mediaset. Ha scontato la pena con i servizi sociali per un anno in una casa di riposo.
- Anche dopo la condanna Berlusconi non ha rinunciato alla politica (un esempio: il “patto del Nazareno” con Renzi, rotto dopo l’elezione di Mattarella). Nel maggio 2018 il Tribunale di Sorveglianza di Milano lo ha riabilitato dalla pena per frode fiscale, dunque rendendolo candidabile una volta decaduti gli effetti della legge Severino. Nel maggio 2019, viene eletto al Parlamento europeo.
- Nel 2022 Forza Italia è nella coalizione di centrodestra che vince le elezioni politiche del 25 settembre. Berlusconi si candida al Senato e vince la sfida nel collegio uninominale Lombardia 06 (Monza). Viene quindi eletto e torna a Palazzo Madama nove anni dopo la decadenza da senatore del 2013.
- Nel corso degli anni Berlusconi ha diviso l'opinione pubblica, raccogliendo consensi e critiche. Tra le accuse che più spesso gli vengono mosse, oltre al conflitto d’interessi, quella di aver approvato (o fatto approvare) leggi “ad personam”. Altre critiche riguardano, ad esempio, dei presunti finanziamenti di origine ignota all’inizio della sua carriera edilizia, l’accusa di appartenere alla P2 o di aver avuto rapporti con la mafia (sotto accusa in particolare i rapporti con Dell’Utri e Mangano).
- Sono due le aggressioni subite da Berlusconi nel corso della sua carriera politica. La prima il 31 dicembre 2004 in piazza Navona, a Roma: un operaio di Mantova lo colpì con un cavalletto da macchina fotografica. La seconda il 13 dicembre 2009 dopo un comizio in piazza del Duomo, a Milano: venne colpito al viso da una riproduzione del Duomo, lanciata da distanza ravvicinata (foto).
- Nel 2009 Berlusconi partecipa alla festa di compleanno di Noemi Letizia, 18enne di Casoria. Più tardi El Pais pubblica le foto del 2008 di alcune ragazze a Villa Certosa (alle feste avrebbe partecipato anche Noemi, all’epoca minorenne). La escort Patrizia D’Addario rivela di aver trascorso notti a pagamento a Palazzo Grazioli. Nel 2010 il caso Ruby e il bunga bunga. La lista di giovani che avrebbero partecipato ai festini è lunga. Berlusconi ha sempre respinto le accuse.
- Berlusconi, uno degli uomini più ricchi d’Italia, ha avuto diverse proprietà e case. Dagli anni Settanta al 2013, la sua residenza ufficiale è stata Villa San Martino ad Arcore (foto in alto). Poi è passata a Palazzo Grazioli a Roma (foto in basso). Nel 2020 la decisione di trasferirsi sull’Appia Antica, in un casone che aveva comprato nel 2001 e poi aveva dato in comodato gratuito al suo amico Zeffirelli. A giungo 2026, Villa Certosa, celebre residenza di Berlusconi in Gallura, è stata acquista dalla dinastia reale del Qatar per 350 milioni di euro.
- Berlusconi, nel giugno 2016, era stato sottoposto a un intervento al cuore che lo aveva costretto a un lungo periodo di riabilitazione (nella foto, l’uscita dall’ospedale). "Nella vita non ho mai pensato all'età. Al contrario, ho sempre vissuto come se avessi 40 anni. Poi, improvvisa, è arrivata la malattia. E con l'operazione che ho subito è arrivata forte la consapevolezza che sono un uomo di 80 anni", aveva detto. Tra le altre operazioni, nel 2019 una per occlusione intestinale e il ricovero in terapia intensiva.
- Nel settembre 2020 Berlusconi era risultato positivo al coronavirus: era stato ricoverato al San Raffaele di Milano per un principio di polmonite. Era stato dimesso qualche giorno dopo.
- Il 5 aprile 2023 Berlusconi era stato ricoverato al San Raffaele in terapia intensiva per curare un’infezione polmonare conseguenza di un forte indebolimento generale. I medici avevano spiegato che il leader di Forza Italia soffriva da tempo di una leucemia cronica.
- Berlusconi è morto il 12 giugno del 2023, dopo la sua lunga battaglia contro la leucemia mielomonocitica cronica. I funerali di Stato (in foto) si sono tenuti in Duomo a Milano.