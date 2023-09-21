Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Silvio Berlusconi, 90 anni dalla nascita: dal Milan ai processi, la storia dell'ex premier

Politica fotogallery
28 foto
©IPA/Fotogramma

L'ex presidente del Consiglio è morto il 12 giugno 2023. Premier per quattro volte, parlamentare in sette legislature, imprenditore, patron del Monza dopo l'epopea rossonera, era nato il 29 settembre 1936. Da Forza Italia alla vita privata alle vicissitudini giudiziarie, ecco il racconto di uno dei protagonisti della storia recente italiana

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

ULTIME FOTOGALLERY

Delitto Garlasco, dalla condanna di Stasi alle nuove indagini. Tappe

Cronaca

Il 13 agosto 2007 la 26enne viene trovata morta dal fidanzato nella villetta di famiglia nel...

35 foto

Carburanti, tetto ai prezzi: code ai distributori e scorte esaurite

Cronaca

Diversi i cittadini che si sono messi in fila con la propria auto per rifornirsi a prezzi più...

8 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 settembre: rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo l'aumento del costo dei...

16 foto

Madrid, prosegue protesta manifestanti per il diritto alla casa. FOTO

Mondo

Per la seconda notte di fila centinaia di persone si sono accampate in uno dei luoghi simbolo...

10 foto

Irlanda del Nord, torna marcia protestante sulla Garvaghy Road. FOTO

Mondo

Era dal 1998 che la Drumcree Parade, la tradizionale marcia dell’Orange Order unionista, non...

11 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Axios: Usa vogliono che Iran consenta il ritorno degli ispettori Aiea

    Mondo

    L'ex capo Shin Bet denuncia Netanyahu: avertii di un disastro imminente. Il premier israeliano...

    Ucraina, drone russo colpisce Accademia delle Scienze a Kiev: un morto

    Mondo

    Prosegue l’offensiva russo in territorio ucraino. Almeno tre persone sono state uccise e otto...

    Nations League, l'Italia batte la Turchia 4-1 a Bursa

    Sport

    Gli azzurri hanno battuto la squadra guidata da Vincenzo Montella, mettendosi alle spalle la...

    IPA89080364 - BURSA, TURKEY - SEPTEMBER 28 : Alessandro Bastoni of Italy and his team celebrate the goal during the UEFA Nations League 2026/27 League phase Matchday 2, League A Group 1 match between Turkey and Italy at Ataturk Sports Complex Matli Stadium on September 28, 2026 in Bursa, Turkey.