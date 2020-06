Da Arcore a Porto Rotondo, le ville di Silvio Berlusconi. FOTO

13/15 ©Ansa

A fine giugno 2020, Silvio Berlusconi ha dato l’addio a palazzo Grazioli (foto), sua storica residenza romana in via del Plebiscito. Come riporta Il Messaggero, l'ex premier traslocherà nella villa di sua proprietà sull'Appia antica dove abitava il regista Franco Zeffirelli, a cui aveva concesso il comodato d'uso gratuito