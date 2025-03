Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 marzo: la rassegna stampa

I giornali aprono con il devastante terremoto di magnitudo 7.7 in Myanmar, pari a 300 volte la scossa di Amatrice. Crolli anche in Thailandia. Via libera in Cdm al trasferimento in Albania dei migranti da espellere e alla stretta sulla cittadinanza italiana. Spazio poi all'intervista di Meloni al Financial Times: "Infantile chiederci di scegliere tra Ue e Stati Uniti". Blitz di Vance in Groenlandia: "Sarà nostra"