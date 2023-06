4/6 ©LaPresse

La terzogenita è Barbata. Nata in Svizzera nel 1984, è figlia di Berlusconi e di Veronica Lario, sposata in seconde nozze nel 1990. Nel settembre 2003 entra a far parte del consiglio di amministrazione di Fininvest S.p.A. per poi entrare a far parte, nell'aprile 2011, del consiglio di amministrazione del Milan. Insieme ai fratelli Eleonora e Luigi possiede ed è amministratrice di H14 spa., cui fa capo il 21,43% di Fininvest. Ha cinque figli: con Giorgio Valaguzza sono nati Alessandro ed Edoardo. Da Lorenzo Guerrieri sono nati Leone, Francesco Amos e Ettore Quinto

Silvio Berlusconi, l'annuncio e le reazioni alla morte