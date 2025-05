Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 maggio: la rassegna stampa

Aperture dei giornali dedicate alla prima omelia di papa Leone XIV: "Gesù non è un superuomo, questo è ateismo". Il 18 maggio messa di inizio pontificato: attesi 250mila fedeli. L'ultradestra americana critica Prevost: "La sua elezione è un voto anti-Trump, la scelta peggiore per i cattolici Maga". Ieri, nella Piazza Rossa di Mosca, la parata per il Victory Day alla presenza di Putin, Xi, Lula e Fico. Oggi a Kiev l'incontro tra Zelensky e i "volenterosi": Meloni partecipa in videocollegamento