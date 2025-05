Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

I cardinali lo avevano previsto, sarebbe stato un Conclave breve. Infatti, al secondo giorno di votazioni, è stato eletto il successore di Bergoglio: è Robert Francis Prevost ( CHI È IL NUOVO PAPA - IL DISCORSO ), che ha scelto il nome di Leone XIV. Nato a Chicago, è il primo americano ad essere scelto come Papa.

Mentre in una città del Nord Italia qualcuno sta festeggiando, dopo la vincita di due milioni di euro al Gratta e Vinci, guai in vista per il rapper Baby Gang , nome d’arte di Zaccaria Mouhib, che è stato indagato dalla Procura di Catania per un gesto compiuto durante un live. L'accusa è di illecito a dispositivi e favoreggiamento mafioso. Vietato per lui tornare a Catania per quattro anni.

Secondo quanto riportato dal Rapporto Univ-Censis “La sicurezza fuori casa” crescono i reati che vengono perpetrati prevalentemente contro le donne; tra questi, sono aumentati anche gli episodi di violenze sessuali, che nel 2024 sono stati 6.587, +34,9% rispetto alla media degli ultimi 5 anni. Il rapporto è stato realizzato su un campione di mille italiani adulti.

Notizie dall’estero. La tensione tra India e Pakistan è tornata a salire dopo l’attentato del 22 aprile nel Kashmir, che ha causato la morte di diverse persone. Al centro della disputa c’è la regione del Kashmir, con un conflitto che affonda le sue radici nella spartizione del subcontinente.

In Germania Friedrich Merz, leader conservatore, è stato eletto cancelliere dal Bundestag, la camera bassa del Parlamento tedesco, con 325 voti favorevoli.

Nella città di Oita, sull’isola giapponese di Kyushu, lo scorso 13 gennaio è stato inaugurato un particolare aeroporto, completamente a tema.

Lo spettacolo. Si è conclusa la 70ª edizione dei David di Donatello ( LO SPECIALE - FOTO ), che ha visto premiare come Miglior Attore Protagonista il protagonista di Berlinguer - La grande ambizione (dal 26 maggio disponibile su Sky).

Infine, lo sport. Spettacolo Inter, che ha raggiunto la finalissima di Champions League battendo il Barcellona . Attesa per il match del 31 maggio, a Monaco di Baviera.

