Modena, un’altra “lista stupri” nel bagno dell’istituto tecnico Fermi

Dopo quanto accaduto a Roma e Lucca, spunta un altro elenco con i nomi delle studentesse accosciate alla violenza sessuale. Non è chiaro se i responsabili siano già stati individuati. La lista è stata scoperta da un rappresentante di istituto che aveva ricevuto le segnalazioni di alcuni studenti
Un’altra lista degli stupri nel bagno di una scuola, questa volta a Modena. Dopo gli episodi avvenuti nelle scorse settimane al liceo Giulio Cesare di Roma e in una scuola superiore di Lucca, anche nei bagni dell’istituto tecnico Fermi della città dell’Emilia Romagna è comparso un elenco di nomi di studentesse associate alla violenza sessuale. Non è ancora chiaro se il gesto sia stato compiuto da uno o più alunni e i responsabili non sono ancora stati individuati.
Avviata indagine interna
La scoperta della lista è avvenuta circa una settimana fa da parte di un rappresentante d'istituto che aveva ricevuto la segnalazione di alcuni studenti. I docenti, dopo l’accaduto, avrebbero affrontato l'argomento in classe, con gli studenti, per evidenziare la gravità dell'accaduto, a seguito della decisione di avviare internamente al Fermi una campagna di sensibilizzazione.
