Modena, un’altra “lista stupri” nel bagno dell’istituto tecnico Fermi

Dopo quanto accaduto a Roma e Lucca, spunta un altro elenco con i nomi delle studentesse accosciate alla violenza sessuale. Non è chiaro se i responsabili siano già stati individuati. La lista è stata scoperta da un rappresentante di istituto che aveva ricevuto le segnalazioni di alcuni studenti

Un’altra lista degli stupri nel bagno di una scuola, questa volta a Modena. Dopo gli episodi avvenuti nelle scorse settimane al liceo Giulio Cesare di Roma e in una scuola superiore di Lucca, anche nei bagni dell’istituto tecnico Fermi della città dell’Emilia Romagna è comparso un elenco di nomi di studentesse associate alla violenza sessuale. Non è ancora chiaro se il gesto sia stato compiuto da uno o più alunni e i responsabili non sono ancora stati individuati.