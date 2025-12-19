Offerte Sky
Roma, nuova "lista stupri" al liceo Giulio Cesare: nell'elenco anche due docenti

Dopo l'episodio dello scorso novembre, nell'istituto romano è stato trovato un nuovo elenco di nomi, tra cui compaiono anche quelli di due docenti della scuola. A denunciarlo sono stati i rappresentanti degli studenti. Oltre alla "lista", sono state scoperte anche alcune scritte nei bagni, insulti e offese contro la dirigente scolastica, Paola Senesi

Una nuova “lista stupri” è comparsa al liceo Giulio Cesare alla fine dell'occupazione. Dopo l'episodio dello scorso novembre, nell'istituto romano è stato trovato un nuovo elenco di nomi, tra cui compaiono anche quelli di due docenti della scuola. A denunciarlo sono stati i rappresentanti degli studenti. Durante la ricognizione al termine dell'occupazione, indetta proprio a seguito delle tensioni generate dal ritrovamento nelle scorse settimane della prima “lista stupri”, sono state scoperte anche alcune scritte nei bagni, insulti e offese contro la dirigente scolastica, Paola Senesi. 

L'episodio al liceo Giulio Cesare di Roma

Le studentesse e gli studenti del liceo romano avevano deciso di occupare la scuola a seguito delle tensioni generate dalla prima “lista stupri” trovata nelle scorse settimane in un bagno maschile della scuola. La scoperta aveva suscitato indignazione nella comunità studentesca, tra i docenti e nelle famiglie, mentre la procura di Roma ha aperto un’indagine per istigazione a delinquere finalizzata alla violenza sessuale.

