Bari, con auto piena di luci di Natale non si ferma all'alt: arrestato

Bari, con l'auto piena di luci di Natale non si ferma all'alt e si schianta: arrestato

Il veicolo è risultato già sottoposto a fermo amministrativo per violazioni al codice della strada che considera non legale circolare alterando le caratteristiche costruttive e funzionali del veicolo

Un’auto completamente ricoperta di luci di Natale ha fatto scattare l’allarme lungo la statale 16 di Bari. La polizia locale ha intimato l’alt al conducente per la pericolosità delle illuminazioni che potevano abbagliare chi incrociava il veicolo per strada. Addobbare l’auto con luci natalizie può sembrare un modo divertente per celebrare le feste, ma è illegale per la sicurezza stradale. 

L’auto è finita contro un muretto, il conducente arrestato  

L’automobilista non si è fermato all’alt della polizia ed è iniziato un inseguimento terminato con uno schianto dell’auto contro un muretto. Alla guida un 20enne con precedenti penali, arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Nell’impatto il giovane è rimasto lievemente ferito, illesi gli altri due occupanti dell’auto. Il veicolo sequestrato è risultato già sottoposto a fermo amministrativo per violazioni al codice della strada che considera non legale circolare alterando le caratteristiche costruttive e funzionali del veicolo.


Bari, contro il caro-voli parte per Milano la Corriera di Natale
