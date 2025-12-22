La polizia consegna regali ai piccoli pazienti degli ospedali romani

Alcuni poliziotti del Nucleo operativo centrale di sicurezza, vestiti da Babbo Natale, si sono calati dal tetto dell’Ospedale Umberto I della Capitale mentre altri hanno portato i giochi ai bambini nelle loro stanze. Stessa iniziativa anche all’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata, all’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e alla Comunità di Sant’Egidio

Anche quest'anno la Polizia di Stato ha portato un po' di magia natalizia ai piccoli pazienti degli ospedali romani. Questa mattina, all’Ospedale Policlinico Umberto I di Roma, per i piccoli ricoverati nel Reparto Oncologico Pediatrico i poliziotti del N.O.C.S. (Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza), vestiti da Babbo Natale, si sono calati dal tetto dell’Ospedale lungo la facciata tra lo stupore dei bimbi, degli adulti e del personale medico che ha assistito dalle finestre del Reparto. E poi tutti in corsia a consegnare giochi, colori, album e tanti sorrisi per rendere più dolce la permanenza in Ospedale.

L’iniziativa

Un Natale di solidarietà anche all’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata e all’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena. Questa volta i poliziotti della Polizia Postale hanno consegnato ai pazienti ricoverati dei prodotti di bellezza. Dolci e tanti sorrisi sono stati lasciati invece agli ospiti della Comunità di Sant’Egidio. Il Natale per la Polizia di Stato è fare in modo che le persone possano vivere in sicurezza le proprie festività, ma è anche l’occasione per essere vicini, con iniziative di solidarietà.