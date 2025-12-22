Offerte Sky
Natale, la polizia consegna regali ai piccoli pazienti degli ospedali romani

Alcuni poliziotti del Nucleo operativo centrale di sicurezza, vestiti da Babbo Natale, si sono calati dal tetto dell’Ospedale Umberto I della Capitale mentre altri hanno portato i giochi ai bambini nelle loro stanze. Stessa iniziativa anche all’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata, all’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e alla Comunità di Sant’Egidio

Anche quest'anno la Polizia di Stato ha portato un po' di magia natalizia ai piccoli pazienti degli ospedali romani. Questa mattina, all’Ospedale Policlinico Umberto I di Roma, per i piccoli ricoverati nel Reparto Oncologico Pediatrico i poliziotti del N.O.C.S. (Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza), vestiti da Babbo Natale, si sono calati dal tetto dell’Ospedale lungo la facciata tra lo stupore dei bimbi, degli adulti e del personale medico che ha assistito dalle finestre del Reparto. E poi tutti in corsia a consegnare giochi, colori, album e tanti sorrisi per rendere più dolce la permanenza in Ospedale.

Un Natale di solidarietà anche all’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata e all’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena. Questa volta i poliziotti della Polizia Postale hanno consegnato ai pazienti ricoverati dei prodotti di bellezza. Dolci e tanti sorrisi sono stati lasciati invece agli ospiti della Comunità di Sant’Egidio. Il Natale per la Polizia di Stato è fare in modo che le persone possano vivere in sicurezza le proprie festività, ma è anche l’occasione per essere vicini, con iniziative di solidarietà.

La polizia consegna regali ai piccoli pazienti degli ospedali romani

