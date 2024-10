Berlinguer - La grande ambizione, tutto sul film con Elio Germano

Dal 31 ottobre arriva al cinema con Lucky Red la pellicola che oggi, mercoledì 16 ottobre 2024, apre la 19a edizione della Festa del Cinema di Roma. Diretta da Andrea Segre, è presentata in concorso Progressive Cinema. Germano si cala nei panni del politico che ha fatto la storia del partito comunista in Italia. Al suo fianco nel film, ci sono anche Elena Radonicich, Paolo Pierobon, Roberto Citran, Andrea Pennacchi, Giorgio Tirabassi, Paolo Calabresi, Francesco Acquaroli e Fabrizia Sacchi

C’è grande attesa per Berlinguer – La grande ambizione, la pellicola diretta da Andrea Segre che vede l’attore Elio Germano calarsi nei panni del personaggio titolare, Enrico Berlinguer.

Arriverà al cinema dal 31 ottobre con Lucky Red, mentre oggi, mercoledì 16 ottobre 2024, apre la 19a edizione della Festa del Cinema di Roma.



Berlinguer – La grande ambizione è presentato in concorso "Progressive Cinema". Il film è una produzione Vivo film e Jolefilm con Rai Cinema, in coproduzione con Tarantula (Belgio) e Agitprop (Bulgaria).

Vede protagonista Elio Germano, che veste i panni del politico italiano durante gli anni più intensi della sua leadership, riportando sul grande schermo sia la sua vita pubblica che privata. Germano si cala in maniera magistrale nel ruolo del politico che ha fatto la storia del partito comunista in Italia. A Elio Germano spetta quindi l'onore (ma anche l'onere) di interpretare una delle figure più influenti e iconiche della cosiddetta Prima Repubblica.



Al suo fianco, nel film, ci sono anche Elena Radonicich, Paolo Pierobon, Roberto Citran, Andrea Pennacchi, Giorgio Tirabassi, Paolo Calabresi, Francesco Acquaroli e Fabrizia Sacchi.

Berlinguer – La grande ambizione sembra iniziare da un interrogativo, una domanda che sta alla base di tutto quanto: quando una via sembra a tutti impossibile, è necessario fermarsi? La riposta è no, o meglio: la risposta sta nell’esempio di Enrico Berlinguer, che non l’ha fatto.

Enrico Berlinguer è stato segretario negli anni Settanta di quello che era il più importante partito comunista del mondo occidentale, con oltre un milione settecentomila iscritti e più di dodici milioni di elettori. Sia lui sia gli iscritti sia gli elettori erano uniti da una grande ambizione: quella di riuscire a realizzare il socialismo nella democrazia. Che è poi quella "grande ambizione" messa a titolo in questa pellicola.

Tentando in ogni modo di sfidare i dogmi della guerra fredda e di un mondo diviso in due, Berlinguer e il PCI hanno tentato per cinque anni di salire al governo. Per farlo, hanno aperto in maniera inedita a una stagione di dialogo con la Democrazia Cristiana, arrivando a un passo dal cambiare la storia.

Questo film ripercorre la storia di un uomo e di un popolo per cui vita e politica, sfera privata e sfera collettiva erano legati indissolubilmente. Racconta la sfida del segretario comunista di coniugare democrazia e socialismo, libertà e giustizia.

Il racconto diretto da Andrea Segre ripercorre tutto quanto, dal 1973, quando sfuggì a Sofia a un attentato dei servizi bulgari, attraversando anche le campagne elettorali e i viaggi a Mosca, senza tralasciare le copertine dei giornali di tutto il mondo e le rischiose relazioni con il potere, fino all’assassinio nel 1978 del Presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro.



