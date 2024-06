Prima della fine - Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer, cosa sapere

Esce da oggi, giovedì 13 giugno, al cinema il documentario diretto da Samuele Rossi che racconta gli ultimi giorni del politico italiano, quando il 7 giugno 1984, durante un comizio elettorale a Padova, avvertì un malore evidente ma portò in fondo il proprio discorso. Di lì a poco, entrò in coma per quattro giorni, quelli che vengono raccontati da questo film

Esce da oggi, giovedì 13 giugno, al cinema Prima della fine - Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer, il documentario diretto da Samuele Rossi che racconta appunto gli ultimi giorni del politico italiano messo a titolo.

Si tratta di un film che ripercorre i momenti dopo quel 7 giugno 1984, quando durante un comizio elettorale a Padova avvertì un malore evidente ma portò in fondo il proprio discorso. Di lì a poco, entrò in coma per quattro giorni, quelli che vengono raccontati da questa pellicola.

Il 13 giugno dello stesso anno ha luogo a Roma il funerale politico più imponente della storia della Repubblica: in due milioni scendono in piazza per dare l’ultimo saluto a Enrico Berlinguer.

Prima della fine - Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer propone un’accurata e rinnovata ricostruzione narrativa e visiva di quei sette terribili giorni che sconvolsero l’Italia.

La grande novità di questo film è quella di raccontare con una prospettiva totalmente nuova un momento di passaggio e una fine: quella di un politico amato, di un intero partito, di un’idea di Paese. Ciò che viene raccontato da questo documentario è addirittura la fine di un’epoca.

Potete guardare il trailer del documentario Prima della fine - Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer nel video che trovate in testa a questo articolo.