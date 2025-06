F1, il cast del film con Brad Pitt e Javier Bardem fuori al cinema

3/7 ©Webphoto

Javier Bardem, premio Oscar per Non è un paese per vecchi, interpreta Ruben Cervantes, vecchio amico di Sonny e proprietario del team di corse APXGP. È lui a convincere Sonny a uscire nuovamente dal guscio per fare da mentore a Pearce. F1 è il primo film in cui Bardem e Pitt recitano insieme

Javier Bardem con Brad Pitt nel film F1: “Io e Penélope Cruz non sappiamo guidare"