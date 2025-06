Javier Bardem con Pitt nel film F1: “Io e Penélope Cruz non guidiamo"

Due degli attori principali di ben due film ambientati nel mondo delle auto, Cruz e Bardem, hanno rivelato in esclusiva a People un dettaglio curioso: nessuno dei due guida fuori dal set. La confessione è arrivata lunedì 16 giugno 2025, sul tappeto rosso della première newyorkese di F1, il nuovo film con Bardem, atteso nelle sale il 27 giugno 2025. La moglie ha invece recitato nella pellicola del 2023 Ferrari



Javier Bardem e Penélope Cruz, stelle delle corse… senza mai guidare! Ebbene sì, come rivela in esclusiva la rivista americana People, c’è dell’ironia dietro ai ruoli motoristici della celebre coppia di divi di Hollywood.

Due degli attori principali di ben due film ambientati nel mondo delle auto, i sopracitati Cruz e Bardem appunto, hanno rivelato in esclusiva a People un dettaglio curioso: nessuno dei due guida fuori dal set. La confessione è arrivata lunedì 16 giugno 2025, sul tappeto rosso della première newyorkese di F1, il nuovo film con Bardem (e Brad Pitt), atteso nelle sale il 27 giugno 2025. La moglie ha invece recitato nella pellicola del 2023 Ferrari.

Insomma: nel mondo del cinema possono diventare campioni di Formula 1 o leggende dell’automobilismo, ma nella realtà quotidiana non mettono quasi mai le mani sul volante.

Film su quattro ruote, ma senza patente "È buffo, considerando che nessuno dei due guida", ha raccontato Javier Bardem, 56 anni, scherzando durante la recente intervista concessa a People. L’attore, sposato con Penélope Cruz dal 2010, ha commentato con autoironia la singolare contraddizione. La moglie, 51 anni, è stata protagonista nel 2023 di Ferrari, pellicola dedicata alla vita di Enzo Ferrari, fondatore della storica scuderia italiana.

"Lei non guida", ha dichiarato Bardem, parlando della consorte. "Io a malapena so come si fa". Un’ammissione che strappa un sorriso, specie se si considera la natura dei progetti cinematografici cui entrambi si sono dedicati. "Non so nemmeno da dove venga questa cosa", ha aggiunto l’attore, riferendosi alla ricorrenza dei temi automobilistici nei loro ruoli. Approfondimento F1, Brad Pitt e Ines de Ramon mano nella mano sul red carpet. FOTO

Il trauma infantile che ha segnato Penélope Cruz Dietro la scelta di non guidare, per Penélope Cruz, c’è una ragione profonda. In un’intervista concessa a Elle nel gennaio 2024, l’attrice ha parlato apertamente della paura che la accompagna da quando era bambina. "Mia sorella è stata investita da un’auto davanti a me quando avevo otto o nove anni", ha raccontato. "È stato un grande trauma". Parole che spiegano il rifiuto della guida nonostante la partecipazione a un film come Ferrari. Approfondimento Ferrari, arriva in Italia il film con Adam Driver: cosa sapere

Tra finzione e velocità: il mondo ad alta tensione di F1 Nel film F1, diretto da Joseph Kosinski e scritto da Ehren Kruger, Javier Bardem interpreta Ruben Cervantes, proprietario del team APXGP, una scuderia fittizia. Accanto a lui Brad Pitt, nel ruolo di Sonny Hayes, ex pilota di Formula 1 richiamato in pista dall’amico. Il cast si completa con Damson Idris, Kerry Condon e Kim Bodnia, contribuendo a costruire una storia di adrenalina, legami e ritorni inaspettati. Ospite di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Bardem ha raccontato l’intesa nata con Brad Pitt sul set. Parlando di un “bromance” (termine inglese composto da brother, "fratello", e romance,"relazione amorosa”, che indica uno stretto rapporto, non sessuale, tra due o più uomini) tra i due, ha rivelato: "Non è stato così difficile". Ha poi descritto Pitt come una persona “dolce” e “divertente”, elogiandone il coinvolgimento totale: "Ha davvero guidato un’auto di Formula 1... E si prendeva sempre cura di tutti noi, assicurandosi che avessimo tutto ciò di cui avevamo bisogno". Approfondimento Brad Pitt, interrotte riprese film Formula Uno per scioperi Hollywood