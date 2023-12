Ferrari, arriva in Italia il film con Adam Driver: cosa sapere

Il 14 dicembre esce nei cinema italiani la pellicola di Michael Mann (che poi arriverà negli Usa il 25 dicembre). Si tratta dell’adattamento per il grande schermo della biografia scritta da Brock Yates nel 1991. La storia segue le vicende personali e professionali di Enzo Ferrari nell’estate del 1957. Dal cast alla trama: le cose da conoscere sul film

Il 14 dicembre arriva nei cinema italiani Ferrari, il nuovo film di Michael Mann, con Adam Driver nel ruolo principale. Si tratta dell’adattamento per il grande schermo della biografia Enzo Ferrari: The Man, the Cars, the Races, the Machine, scritta dal giornalista sportivo Brock Yates e pubblicata nel 1991. La storia, trasformata in sceneggiatura da Troy Kennedy Martin, segue le tormentate vicende personali e professionali di Enzo Ferrari, fondatore dell’omonima casa automobilistica, nell’estate del 1957. Il cast principale è composto da Adam Driver (nei panni di Enzo Ferrari), Penélope Cruz (che interpreta Laura Ferrari), Shailene Woodley (è Lina Lardi), Sarah Gadon (nel ruolo di Linda Christian), Patrick Dempsey (nel ruolo di Piero Taruffi). Oltre ad essere stato girato in Italia, il film si avvale di eccellenze professionali italiane come Pietro Scalia (due volte vincitore del premio Oscar per il montaggio) e Massimo Cantini Parrini (due volte nominato dall’Academy per i costumi).



La lunga gestazione del film Già nei primi anni Duemila, Michael Mann ha iniziato a pensare alla possibilità di realizzare questo film, dopo aver discusso del progetto con Sydney Pollack. Dopo anni di silenzio, nell’estate del 2015 si è tornati a parlare dell’idea e sono state avviate le trattative per ingaggiare Christian Bale come interprete principale. Lo stesso anno, in autunno, la Paramount Pictures ha acquistato i diritti di distribuzione mondiale del film. Pochi mesi dopo però, Bale ha abbandonato il progetto perché preoccupato di non riuscire a soddisfare i requisiti di peso per il ruolo prima dell'inizio della produzione. Nell’aprile 2017 sono iniziate le nuove trattative per assegnare i due ruoli principali, individuando la coppia Hugh Jackman-Noomi Rapace. Intanto la Paramount si è defilata. Il progetto si è nuovamente arenato fino al febbraio 2022. La STX International ha acquisito la distribuzione del film, poi Jackman ha lasciato il ruolo che è andato ad Adam Driver. E il cast è stato completato con Penélope Cruz, Shailene Woodley e Patrick Dempsey. La pre-produzione è iniziata nella primavera del 2022, mentre le riprese sono state fatte in Italia tra agosto e ottobre, nei comuni di Brescia, Fiorano Modenese, Maranello, Modena, Novellara e Reggio Emilia. Altre scene sono state girate in Abruzzo, tra il Gran Sasso e Campo Imperatore. Il budget finale del film è stato di 90 milioni di dollari. vedi anche Ferrari, la recensione del film in concorso alla Mostra di Venezia

La trama Nell’estate 1957 Enzo Ferrari è in una fase drammatica della sua vita. L’azienda che ha costruito con la moglie Laura rischia la bancarotta. E il matrimonio è in crisi, dopo la morte del figlio Dino (avvenuta l’anno prima) e la scoperta che Enzo aveva avuto un secondo figlio (Piero), nato da una relazione extraconiugale. Ferrari si dedica così anima e corpo con il suo team a una gara leggendaria: la Mille Miglia. La scuderia di Maranello partecipa con quattro vetture: due arriveranno prima e seconda al traguardo (guidate da Piero Taruffi e Wolfgang von Trips), mentre l’auto con Alfonso de Portago al volante avrà un pauroso incidente a Guidizzolo, causando la morte del pilota, del suo navigatore e di 9 spettatori, tra cui 5 bambini. Enzo Ferrari, in quanto costruttore della vettura, sarà rinviato a giudizio e assolto solo nel 1961. L’uscita Nell'ottobre 2022 sono state diffuse le prime due foto ufficiali del film, che è stato poi presentato in anteprima mondiale all’80esima Mostra del Cinema di Venezia il 31 agosto 2023 (il giorno prima era uscito il trailer). Originariamente previsto per essere distribuito da STX negli Stati Uniti, i diritti di distribuzione del film in Nord America sono stati acquisiti da Neon. La pellicola esce nelle sale italiane il 14 dicembre 2023, mentre nei cinema degli Usa arriva il 25 dicembre. vedi anche Ferrari, il nuovo poster del film con Adam Driver

Gli elogi e le critiche In attesa della stagione dei premi, il National Board of Review Award l’ha selezionato come uno dei dieci migliori film dell’anno. Le principali piattaforme di recensioni aggregate hanno assegnato alla pellicola voti positivi e favorevoli. La rivista Rolling Stone ha in particolare elogiato la performance di Penélope Cruz. Mentre Brenda Vernor, ex segretaria di Enzo Ferrari, ha criticato la scelta dell’attrice spagnola per il ruolo di Laura Ferrari, affermando: "È una brava attrice, ma ha i capelli scuri, mentre Laura era bionda e aveva gli occhi azzurri. Probabilmente speravano che sembrasse più italiana”. Inoltre non ha apprezzato l'attenzione data alla relazione extraconiugale di Ferrari con Lina Lardi. Un’altra critica al film è stata mossa da Pierfrancesco Favino, secondo cui per interpretare i personaggi italiani dovevano essere scelti attori italiani e non statunitensi: "Ferrari in altre epoche lo avrebbe fatto Gassman, oggi invece lo fa Driver e nessuno dice nulla". vedi anche Ferrari, Adam Driver è Enzo Ferrari nelle prime foto dal set. FOTO

Ferrari, esce il film con Adam Driver - ©IPA/Fotogramma