Ferrari, la recensione del film di Michael Mann con Adam Driver

“Ho trovato uomini che indubbiamente amavano come me l'automobile. Ma forse non ne ho trovati altri con la mia ostinazione, animati da questa passione dominante nella vita che a me ha tolto il tempo e il gusto per quasi ogni altra cosa. Io non ho alcun diverso interesse dalla macchina da corsa.”

Queste parole riassumono tutta la filosofia di Enzo Ferrari. E il film di Michael Mann, presentato in concorso all’80esima Mostra del Cinema di Venezia (LO SPECIALE), ci restituisce tutta la magnifica ossessione del fondatore della casa automobilistica di Maranello. D’altronde si tratta di un progetto a cui il cineasta americano pensava già durante i primi anni Novanta. Dopo Collateral (2006), il regista di Heat torna quindi al lido con un lungometraggio tratto dal libro “Enzo Ferrari – The Man and The Machine”, Ma il film si sofferma sul 1957, un anno fondamentale per ex pilota e costruttore delle auto più famose al mondo.. La pellicola è nelle sale cinematografiche italiane dal 14 dicembre