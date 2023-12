1/12 Ipa/WebPhoto

Ferrari, il nuovo film di Michael Mann, esce il 14 dicembre nei cinema italiani. Si tratta dell’adattamento per il grande schermo della biografia Enzo Ferrari: The Man, the Cars, the Races, the Machine, scritta dal giornalista sportivo Brock Yates e pubblicata nel 1991. Ecco il ricco cast di interpreti che hanno recitato nella pellicola e quali ruoli hanno ricoperto

Ferrari, arriva nelle sale italiane il film con Adam Driver e Penélope Cruz: cosa sapere