Adam Driver manda a quel paese uno spettatore di Ferrari in Polonia

La presentazione del film Ferrari al Camerimage Film Festival in Polonia ha avuto un esito inaspettato. Alla domanda di uno spettatore, che ha definito le scene del rocambolesco incidente “piuttosto forti, drastiche e, devo dire, scadenti”, e che ha richiesto l’opinione di Adam Driver in merito, il protagonista e produttore esecutivo della pellicola ha dato in escandescenze: “V********o, non lo so. Prossima domanda”. Il pubblico ha accolto l'esternazione tra un generale imbarazzo, mormorii e una risata.