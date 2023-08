Mostra del Cinema di Venezia: oggi film di Mann, Larrain, Besson. LIVE

Il programma di oggi si apre con una serie di conferenze stampa: alle 11.15 quella della serie D’argent Et De Sang (Of Money And Blood); alle 12 quella del film fuori concorso Hollywoodgate; alle 12.45 quella del film in concorso El Conde; alle 13.30 quella dell’altro film in concorso, Ferrari; alle 14.15 quella dell’ultimo film in concorso di oggi, Dogman. Alle 15.30 è poi prevista la Masterclass di Liliana Cavani, che ieri ha ricevuto il Leone d’oro alla Carriera.