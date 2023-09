Mostra del Cinema di Venezia, è il giorno di Poor Things. DIRETTA

Terza giornata dell’edizione numero 80 della Mostra del Cinema di Venezia. Tre i film in concorso che vengono presentati oggi: l’attesissimo Poor Things di Yorgos Lanthimos (con Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Dafoe), Finalmente l’Alba di Saverio Costanzo, Bastarden (The Promised Land) di Nikolaj Arcel con Mads Mikkelsen. Stella della giornata anche Wes Anderson: presenta fuori concorso The Wonderful Story Of Henry Sugar e riceve il Premio Cartier Glory to the Filmmaker Award. Due italiani in gara nelle sezioni Orizzonti e Orizzonti Extra: Una Sterminata Domenica di Alain Parroni e Felicità di Micaela Ramazzotti (coprotagonista e all’esordio da regista). Ieri è stato il giorno di Ferrari (LA RECENSIONE) di Michael Mann (con Adam Driver e Patrick Dempsey i più acclamati sul red carpet), El Conde di Pablo Larrain (LA RECENSIONE) e Dogman di Luc Besson. Molte le star sul tappeto rosso per le anteprime (LE PAGELLE AI LOOK).

