Mostra del Cinema di Venezia, oggi è il giorno di “Adagio”. DIRETTA

Oggi la Mostra del Cinema di Venezia vedrà anche la proiezione dell'ultimo film di Roman Polanski, 'The Palace', girato a Gstaad in Svizzera con Mickey Rourke e Fanny Ardant, che sarà presentato fuori concorso. Il regista novantenne non verrà al Lido. L'autore de 'Il pianista' e 'Rosemary's Baby' vive in Europa al riparo dalla giustizia americana, da cui fugge da oltre 40 anni in seguito a una condanna per rapporti sessuali illeciti con una minorenne.Persona non grata a Hollywood, la sua situazione è cambiata anche in Francia dopo le polemiche legate al César per la miglior regia nel 2020 per 'J'accuse', quando è stato bersaglio di nuove accuse di violenza sessuale. L'invito del suo film alla Mostra è stato criticato da molte associazioni femministe. Su questo il direttore della Mostra Alberto Barbera si è difeso dicendo che "bisognava fare una distinzione tra l'uomo e l'artista".