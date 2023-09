10/10 ©Ansa

L'incontro a Venezia per Adagio è stata poi l'occasione per Favino di perseguire la sua battaglia contro gli stereotipi sugli italiani del cinema americano. Riguardo a Ferrari di Michael Mann, Pierfrancesco ritiene ci sia "un tema di appropriazione culturale, non si capisce perché non io ma attori di questo livello (come Toni Servillo, Adriano Giannini, Valerio Mastandrea, ndr) non sono coinvolti in questo genere di film che invece affidano ad attori stranieri lontani dai protagonisti reali delle storie, a cominciare dall'accento esotico"

