Claudia Cardinale, nata Claude Joséphine Rose Cardina, nacque a Tunisi da genitori italiani. Legatissima al suo Paese d'origine, ha sempre descritto la Tunisia come una terra culturalmente molto ricca. Nel 1957 vinse il concorso per "la più bella italiana in Tunisia" competizione alla quale non si era neppure iscritta. Come premio ebbe la possibilità di andare a Venezia nei giorni della Mostra del Cinema dove inziò la sua avventura. In foto, l'attrice nell'estate del 2019 alle sfilate d'Alta Moda di Parigi



