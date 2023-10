Federico Fellini moriva 30 anni fa: le locandine dei suoi film. FOTO

Considerato uno dei più grandi registi italiani di sempre, si è spento il 31 ottobre del 1993. In quasi cinquant’anni di carriera ha diretto film diventati cult e che l’hanno reso celebre nel mondo. Quattro sue pellicole - La strada, Le notti di Cabiria, 8½, Amarcord - hanno vinto l'Oscar per il miglior film in lingua straniera. Per celebrarlo, ecco le locandine dei 19 lungometraggi che ha girato per il cinema