Sopravvissuto - The Martian, il cast del film con Matt Damon

Matt Damon è il protagonista Mark Watney, astronauta dichiarato morto dopo un incidente in missione, in The Martian, in onda su Italia 1 mercoledì 11 giugno. Abbandonato su un pianeta ostile, Mark fa appello a ogni risorsa per sopravvivere e rientrare sulla Terra

Matt Damon sarà Odisseo nell'Odissea di Christopher Nolan