The Dealer, la nuova serie con Jessica Chastain e Adam Driver

La trama di The Dealer, serie ambientata nel mondo dell'arte

Si chiamerà The Dealer e già è uno dei progetti più attesi in arrivo prossimamente in tv, visto il peso degli interpreti principali scelti come protagonisti.

Adam Driver e Jessica Chastain divideranno lo schermo per una emozionante storia ambientata nel mondo dell'arte.

Lei gallerista, più precisamente ambiziosa aspirante pronta a conquistare il mercato di fascia alta, lui artista, tormentato e snervante. Sono queste le poche parole della sinossi ufficiale del titolo, una serie di Media Res la cui produzione, ufficializzata da Variety, ha fatto drizzare le antenne ai fan dei due attori e agli appassionati di serie televisive.

Il titolo sarà trasmesso da Apple TV+ che ha coinvolto Chastain anche per The Savant, miniserie crime e thriller, basata su una storia vera, che aspetta il debutto sul piccolo schermo.

Alla sceneggiatura c'è Lucas Hnath, drammaturgo americano famoso per l'opera The Christians. Chastain e Driver sono anche nel gruppo di produttori esecutivi. Media Res ha nel suo portfolio altri successi targati Apple, inclusi The Morning Show, Pachinko e Extrapolations - Oltre il limite.

Sia per Jessica Chastain he per Adam Driver la tv è un importante canale per i progetti delle rispettive luminose carriere.

Driver ha recitato per ben sei stagioni in Girls di HBO. Chastain ha un'esperienza più corposa che include titoli acclamati dalla critica, vedi la miniserie Scene da un matrimonio, in cui divide la scena con Oscar Isaac. La più recente è la miniserie George & Tammy del 2022