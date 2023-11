Memory, il trailer e cosa sapere sul film con Jessica Chastain

Il trailer del film Memory, dramma scritto e diretto da Michel Franco e presentato in anteprima in Concorso all’80ª edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, mostra una perfetta intesa tra i protagonisti Jessica Chastain e Peter Sarsgaard, rispettivamente la vincitrice del premio Oscar come Miglior attrice per Gli occhi di Tammy Faye e il vincitore della Coppa Volpi per la Miglior interpretazione maschile proprio per Memory. Dopo una distribuzione limitata nelle città di New York e di Los Angeles il 22 dicembre, il film debutterà nei cinema degli Stati Uniti il 5 gennaio 2024.